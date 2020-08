Polizeimeldungen Ostschweiz 69 km/h zu schnell kosten Lenker den Fahrausweis

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntag in Mettlen TG einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Er war ausserorts mit 156 km/h unterwegs.

Auf der Hauptstrasse in Mettlen TG führte die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag Geschwindigkeitskontrollen durch. Kurz vor 15.30 Uhr passierte ein Fahrzeug die Messstelle mit 156 km/h. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Lenker die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 69 Stundenkilometer, wie es am Dienstag in einer Mitteilung der Polizei heisst.



Beim Lenker handelt es sich um einen 39-jährigen Italiener aus dem Kanton Thurgau. Sein Fahrausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde eingezogen. Die zuständige Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.