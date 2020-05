US-Rapper in der Hitparade

6ix9ine kommt aus dem Gefängnis gleich aufs Charts-Podest

Erst vor eineinhalb Monaten wurde er frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen, schon erklimmt der umstrittene Rapper wieder die Hitparade.

US-Rapper 6ix9ine (24) steigt mit seinem Comeback-Song «Gooba» direkt auf Platz zwei der Schweizer Hitparade ein. Am 2. April wurde er frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen; als Asthmatiker gehört der Skandalrapper zur Covid-19-Risikogruppe.

Im Dezember 2018 wurde Daniel Hernandez, so sein bürgerlicher Name, zu zwei Jahren Haft wegen Bandenmitgliedschaft verurteilt – das Urteil fiel so mild aus, weil er gegen viele Mitglieder seiner ehemaligen Gang aussagte. Den Rest seiner Strafe sitzt 6xi9ine nun im Hausarrest ab.