Brasilien: 7,3 Kilogramm schweres Baby zu Welt gekommen

In Brasilien ist im Bundesstaat Amazonas ein bemerkenswert grosses und schweres Baby zur Welt gekommen. Bei seiner Geburt wog der nicht ganz so kleine Angerson 7,328 Kilogramm und mass 59 Zentimeter. Die 27-jährige Mutter Cleidiane Santos dos Santos brachte ihren Sohn im Spital Padre Colombo in Parintins per Kaiserschnitt zur Welt. Sowohl Mutter als auch Kind sollen bei guter Gesundheit sein, wie die «Daily Mail» schreibt.