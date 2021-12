Anzeichen für Dehydration: So zeigt dir der Körper, dass du trinken musst

Bei Hunger knurrt unser Magen. Wenn unser Körper Flüssigkeit braucht, zeigt er das nicht immer ganz so deutlich. Aber es gibt klare Anzeichen dafür, dass du mehr Wasser trinken solltest. Wir verraten, welche das sind.

1. Du hast Durst

Beginnen wir mit den Basics. Durst zeigt doch, dass wir trinken sollten, oder? Das stimmt, nur: Durst verspüren wir oftmals erst, wenn die Dehydration schon begonnen hat. Versuche also, auch vorher regelmässig zu trinken. Oftmals wird Durst auch mit Hunger verwechselt. Trinke also zuerst ein grosses Glas Wasser, bevor du an den Kühlschrank gehst.