Zimmerpflanzen: 7 bunte Pflanzen, die deine Stimmung heben

Zimmerpflanzen haben einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden und verbessern damit die Stimmung. Und so schön ein grüner Dschungel in der Wohnung ist: Gerade wenn es draussen wieder wärmer wird und endlich diverse Pflanzen blühen, möchtest du vielleicht auch ein bisschen mehr Farbe in deinen Indoor-Garten bringen.