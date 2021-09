Beauty-Influencerinnen mit Akne und Hautproblemen

Die sozialen Medien sind – das ist kein Geheimnis – ein zweischneidiges Schwert. Das gilt besonders, wenn es um Beauty geht. Auf der einen Seite versorgen einen Tiktok, Instagram und Co. mit genialen Beauty-Hacks, die andernfalls wohl lange unentdeckt geblieben wären. Auch Inspiration und Tipps gibt es en masse. Doch da ist noch die andere Seite …

… und die ist ein Stückchen zu perfekt. Denn trotz jeder Menge klangvoller Hashtags wie #Selflove, #NoFilter oder #FürMehrRealitätAufInstagram, finden sich noch immer hauptsächlich perfekt symmetrische Lippen, ideal geschwungene Wimpern und scheinbar porenfreie Gesichter. Vergleiche mit dem eigenen, nicht ganz so makellosen Spiegelbild lassen sich da kaum vermeiden. Und kaum macht sich der erste Pickel bemerkbar, sind Selbstzweifel vorprogrammiert.

#Skinpositivity auf dem Vormarsch

Doch es gibt Hoffnung: Diese sieben Beauty-Influencerinnen, die mit Make-up, Skincare und Co. ihr Geld verdienen, zeigen ihre Akne, Schuppenflechte, Pickel oder Ekzeme. Kreative Make-up-Looks dürfen schliesslich nicht nur von perfekter Haut getragen werden.

@isofiagrahn

@yoellanygren

Yoella hat Akne und gelernt, auch diesen Teil von sich zu lieben. Auf Instagram versucht sie ihren Followern und Followerinnen zu helfen, das auch zu erreichen. Neid schürt sie nur durch die Blending-Skills, die sie in Sachen Lidschatten drauf hat.

@cottyconcha

Constanza Concha zeigt in den sozialen Medien ihre Haut, ihre Körperbehaarung und ihre Dehnungsstreifen so, wie sie sind – aber auch Make-up-Paletten, perfekt verblendeten Lidschatten und jede Menge Neuheiten auf dem Beauty-Markt.

@rocyie

Rocyie Wong leidet an Psoriasis, also Schuppenflechten am Körper und im Gesicht. Sie nutzt die sozialen Medien, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen und zeigt, welche Hautpflege-Routine ihr geholfen hat.