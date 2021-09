Besser schlafen - 7 Gadgets, die dein Schlafzimmer noch besser machen

Wir verbringen viel Zeit in unseren Schlafzimmern. Umso wichtiger, dass du dich dort besonders wohl fühlst. So verpasst du deinem Schlaf ein Upgrade.

Es fällt nicht immer leicht, auf die gewünschten sechs bis acht Stunden Schlaf zu kommen. Was aber dabei helfen kann, ist ein besonders gemütliches und beruhigendes Schlafzimmer. Zu viel Licht, zu viel Lärm, zu viel Hitze oder Kälte – all das verhindert, dass du den bestmöglichen Nachtschlaf hast. Diese sieben Produkte machen dein Schlafzimmer zu einer absoluten Wohlfühloase und lösen die gängigsten Probleme, die dich am erholsamen Schlummern hindern.

Ein Kissen, das Haut und Haare schont

Traditionelle Kissenbezüge sind meist aus Baumwolle, haben also eine raue Oberfläche, die im Gesicht und auf den Haaren für Reibung sorgt. Besser sind Kissenbezüge aus Satin, Seide oder Bambus: Sie sollen Frizz reduzieren und für eine reinere, weniger gereizte Haut sorgen. Ausserdem sind sie weniger saugfähig und helfen deiner Haut und den Haaren Feuchtigkeit beizubehalten. Wer mit starken Hautunreinheiten kämpft, sollte sein Kissen alle paar Tage wenden oder den Bezug wechseln.

Der richtige Kissenbezug kann für deine Haare und Haut Wunder vollbringen. Besonders geeignet sind Satin-, Seiden- oder Bambuskissen. Unsplash

Wecker mit Licht

Niemand mag das Geräusch eines Weckers, dass einem in einem stockdunklen Zimmer aus dem Tiefschlaf reisst. Hier kommt der Tageslichtwecker ins Spiel: Er simuliert einen Sonnenaufgang, bevor dein Wecker klingelt. Im besten Fall sorgt das dafür, dass deine innere Uhr dich weckt, bevor dich ein nerviges Piepsgeräusch unsanft aus deinen Träumen holt. So startest du erholsamer in den Tag.

Tablar für den Bettrand

Hast du keinen Nachttisch oder einfach zu wenig Platz auf deinem Nachttisch? Dann ist dieses Ding wie gemacht für dich: Das schwebende Regal für deinen Bettrand lässt sich einfach befestigen (entweder am Bettrand oder unter der Matratze, je nach Modell) und bietet dir zusätzliche Ablagefläche für Handy, Getränke oder Traumtagebücher – oder alles andere, was du im Bett in Griffnähe haben möchtest.

Therapiedecke mit Gewicht

Decken mit Gewicht werden auch für Menschen mit Panikattacken verwendet: Sie sollen eine beruhigende Wirkung haben. Unsplash

Die sogenannten Weighted Blankets sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden: Sie sollen sich anfühlen, als würde dich jemand festhalten oder umarmen, haben so eine beruhigende Wirkung auf dich und sollen dich schneller und tiefer schlafen lassen. Die Decken gibt es mit verschiedenen Gewichten, für Anfänger und Anfängerinnen eignen sich eher leichtere Modelle.

Rauschmaschine

Wenn du zu den Menschen gehörst, die von den Geräuschen aus der Umgebung (Strassenlärm, Nachbarn) vom Schlafen abgehalten werden, dann solltest du in eine Rauschmaschine investieren. Diese Geräte produzieren ein eintöniges Geräusch, welches dem Gehirn dabei helfen soll, die unangenehmen Frequenzen, also Störgeräusche, zu ignorieren. Störende Töne werden abgeschirmt und Umgebungs-Geräusche unterdrückt.

Luftreiniger

Gerade für Allergiker und Allergikerinnen kann ein Luftreiniger einen grossen Unterschied machen: Er filtert Tierhaare, Pollen, Staub und schlechte Gerüche. Wer in seinem Schlafzimmer oft niessen oder husten muss, hat vielleicht eine Stauballergie – ein Luftreiniger kann hier Abhilfe schaffen.

Kühlende Matratzenauflage

Matratzen-Topper sollen dem Körper helfen, Körperwärme besser ableiten zu können. So schwitzt du im Sommer weniger. Die Auflage schützt ausserdem deine Matratze – win-win!

Eine Auswahl an Produkten für unsere Tipps findest du in der Bildstrecke.

