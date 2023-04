7-Eleven drängt nach Deutschland – und bald auch in die Schweiz?

7-Eleven ist laut eigenen Angaben mit über 83’000 Filialen in 19 Ländern präsent, vor allem in den USA und in Asien. Auch in Dänemark, Norwegen und Schweden ist die Firma am Start. Nun will der Shop-Betreiber weiter in Europa expandieren, etwa in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich.