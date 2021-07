Koffer packen: 7 geniale Gepäck-Hacks, die dein Leben einfacher machen

Schiebst du das Kofferpacken auch immer auf bis zur letzten Sekunde, packst dann viel zu viel ein und dann erst noch das Falsche? In den Ferien musst du dann unzählige Umwege zu lokalen Drogerien machen und ärgerst dich über die knitterige Kleidung und die Unordnung im Koffer. Schluss damit! Diese Hacks ersparen dir das Desaster.

1. Für mehr Ordnung: Ein Koffer mit eingebautem Regal

Dieser Koffer mit seinem eingebauten Regalsystem hilft dir dabei, immer Ordnung zu bewahren. Ob fürs Hostel oder Fünfsterneresort: Am Ziel kannst du das Regal herausnehmen, aufhängen und dir aussuchen, welches Kleidungsstück du tragen möchtest. Das Beste daran: Der organisierte Kleiderschrank nimmt nur die Hälfte des Platzes des Koffers ein – die andere Hälfte bleibt für dein restliches Zeug frei.

2. Für mehr Platz: Vakuumbeutel

Ist zum Reisen ebenso praktisch wie für den nächsten Umzug oder das Überwintern der Sommerkleidung: Mit verschliessbaren Vakuumbeuteln sparst du bis zu 70 Prozent des Volumens ein. Dazu legst du die Kleidung in den Beutel und saugst die Luft mit dem Staubsauger heraus. Damit kannst du übrigens deine Kleidung auch vor Schimmel, Motten und Staub schützen.

3. Für die Übersicht: Druckverschlussbeutel oder Packing Cubes

Die Jacken über den Schuhen, das Necessaire irgendwo zwischen der Kleidung und irgendwo sind die Unterhosen und Socken verstreut: Mit Druckverschlussbeuteln oder Packing Cubes behältst du Ordnung und Übersicht im Koffer, indem du einfach alles, was zusammengehört, darin einpackst. Am besten schreibst du die einzelnen Taschen gleich an.