Onlineshopping-Tipps: Stylistin verrät 7 goldene Regeln

In den letzten Jahren sind wir alle digitaler geworden. Onlineshopping wirft aber immer noch viele Fragen auf: Wie wähle ich die richtige Grösse? Was ist, wenn es nicht passt? Wie hoch fällt die Zollgebühr aus? Wie kann ich verhindern, dass ich schwere Kartons zur Post schleppen muss?

Gar keine, ich kaufe nie was in Onlineshops.

Ich kaufe alle meine Kleider online. Den grössten Teil, über 70 Prozent. Vermutlich etwa halb-halb. Ich kaufe mehr im Laden als online. Gar keine, ich kaufe nie was in Onlineshops.

1. Smart shoppen

Jede Art von Einkaufen bedeutet Geld ausgeben. Im Gegensatz zum physischen Shoppen hat man online aber viele finanzielle Vorteile. Wenn etwa ein Produkt auf der Wunschliste plötzlich im Angebot ist, bekommt man eine Benachrichtigung via E-Mail. Gleichzeitig bieten die meisten Premium- und Luxus-Marken einen besseren Preis, kostenlose Rücksendung und ein Bonussystem an; ferner Promo-Codes und Geburtstagsgeschenke sowie Gutscheine bei Unannehmlichkeiten oder Verzögerungen.

2. Bezahl nur das, was dir gefällt

3. Jede Marke hat ihre eigene Grössentabelle

Sie hat in Paris, London und New York gelebt und gehört seit ihrem Umzug in die Schweiz 2019 zu den Key Influencern und Influencerinnen, wenn es um Fashion geht.

Lisa Starchak hat an der London College of Fashion studiert und arbeitet seitdem als Fashion Expert und Personal Stylist .

4. Nie unter Zeitdruck einkaufen

5. Kundendienst und Styling-Teams nützen

Viele Brands bieten einen Styling-Service an, der dich in Bezug auf Grössen, Passform und Stil beraten kann. Bei MatchesFashion zum Beispiel kannst du eine kostenlose saisonale Styling-Beratung in Anspruch nehmen, sobald du bei ihnen mehr als 5000 Franken im Jahr ausgibst und MyTheresa bietet beispielsweise sogar einen 24/7-Support an. Ferner sind bei beiden alle Zölle und Steuern im Preis inbegriffen und werden zurückerstattet, falls du dich für eine Rücksendung entscheiden solltest.