Stress, Diät, Sport - 7 Gründe für deine verspätete Periode

Stellen wir uns den Zyklus wie eine akkurat getaktete Schweizer Uhr vor, sind unsere Hormone die fleissigen Helferchen, die das Uhrwerk und die Rädchen immer einwandfrei am Laufen halten. Kippen unsere Lebensumstände Sand ins Getriebe, läuft das Ganze nicht mehr ganz so geschmiert – und die Mens gerät aus ihrem intakten Rhythmus.

Bei 46 Prozent nach hinten verschoben

Das ist übrigens bei ganz schön vielen Frauen so: Eine Studie der Universität in Pittsburgh etwa hat gezeigt, dass sich der Zyklus bei 46 Prozent der Frauen regelmässig um bis zu sieben Tage verschiebt.

Du hast zu viel Stress

Schuld daran sind vor allem die berühmt-berüchtigten Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, die in trubeligen Zeiten vermehrt ausgeschüttet werden. Gleichzeitig wird die Produktion von Östrogen und Testosteron gehemmt. Hält dieses Ungleichgewicht länger an, wirkt sich das auf den ganzen Körper, vor allem aber auf den Eisprung aus: Er verschiebt sich nach hinten oder findet – bei sehr grossem hormonelle n Chaos – gar nicht erst statt.

Du bist auf Diät

Es muss nicht nur der Stress bei der Arbeit sein: Auch eine strenge Diät, die den ganzen Organismus auf Sparflamme drosselt, bedeutet Stress für deinen Körper. Deutliche Gewichtsschwankungen (zwischen zehn und 20 Kilo) sind für den Erhalt eines regelmässigen Zyklus übrigens auch nicht gerade förderlich – genauso wenig wie Unregelmässigkeiten beim Essen. Auch sie bringen das feine Gleichgewicht unserer Hormone durcheinander, wie Forschende der Universität in São Paulo in einer Untersuchung herausgefunden haben.

Dein intensives Sporttraining strapaziert deinen Körper

Sporteln ist gesund, logo. Ein zu intensives Sportprogramm kann aber dafür sorgen, dass der Körper das Stresslevel, das durch die sportliche Aktivität in unseren Muskeln entsteht, nicht mehr abbauen kann. Auch der erhöhte Energiebedarf durchs Training darf nicht unterschätzt werden. Das haben Forschende aus Kanada in einer Untersuchung mit 28 Frauen gezeigt: Aufgeteilt in zwei Gruppen mussten die Teilnehmerinnen während zwei Monaten ein sehr intensives Jogging-Programm absolvieren. Gruppe 1 wurde mit einer grösseren Energiezufuhr versorgt als Gruppe 2.

Du warst krank

Auch hartnäckige Erkältungen können dazu führen, dass deine Mens zu spät kommt. Wenn es dich in der Mitte deines Zyklus – also rund um den Eisprung – umhaut, ist eine Verschiebung von vier bis fünf Tagen durchaus möglich. Das liegt daran, dass dein Körper genug damit zu tun hat, die Bakterien oder Viren zu bekämpfen.

Du hast Schilddrüsenprobleme

Du hast deine Verhütung umgestellt

Du leidest an PCOS

Beim Polizystischen Ovariensyndrom sind die Bläschen, in denen sich die Eizellen entwickeln, nicht ausgebildet und oft nicht in der Lage, eine Eizelle freizusetzen – es kommt also nicht zum Eisprung. Jede vierte Frau in der Schweiz ist davon betroffen. Bei jeder dritten Betroffenen führt das PCOS zu einer verspäteten, sehr unregelmässigen Periode.