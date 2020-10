7 Gründe, warum du heute ein heisses Bad nehmen solltest

1. Du kannst tief durchatmen

2. Du regulierst deinen Blutzucker

Baden wirkt auf deinen Körper wie ein Mini-Workout. Naja, fast. Forschende haben herausgefunden, dass ein einstündiges heisses Bad rund 140 Kalorien verbrennt – also etwa so viel wie ein halbstündiger Spaziergang. Hinzu kommt, dass die Wärme zur Regulierung deines Blutzuckerspiegels beitragen kann.



3. Du bleibst gesund

Steigst du frühzeitig in die heisse Badewanne, kannst du damit einem Infekt vorbeugen. Denn die Wärme des Wassers fördert die Durchblutung und lässt deine Körpertemperatur ansteigen. So hilfst du deinem Immunsystem bei seinem Job. Aber aufgepasst: Hast du bereits Fieber, solltest du deinen Körper nicht noch zusätzlich mit einem heissen Bad belasten.

4. Du lässt den Alltag hinter dir

Mehr Me-Time als in der Badewanne geht nicht. Hier lässt du dich nicht vom Smartphone oder dem Stress des Alltags ablenken. Du kannst dich nur auf dich selbst konzentrieren und tust dir etwas Gutes. In Kombi mit Durftcherzli und Musik laden sich deine Akkus fast wie von selbst auf und du bist wieder startklar für neue Herausforderungen. Vielleicht ist bei diesen Produkten was für deinen nächsten Selfcare-Moment mit dabei?