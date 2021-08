Offener Wein - 7 Ideen, was du mit geöffneten Weinflaschen machen kannst

Klar – d ie e infachste Lösung wäre natürlich, dass du e inen angebrochenen Wein aufbewahrst und zu einem späteren Zeitpunkt trinkst. Dabei lautet das höchste Gebot: Schütze den Wein vor Sauerstoff, denn dieser ist die grösste Gefahr für ihn . E r lässt i hn oxydieren, wodurch der Wein mit der Zeit ungeniessbar wird. Den Oxidationsprozess kannst du ganz einfach verlangsamen, indem du die angebrochene Flasche verschliesst – mit was, spielt keine grosse R o lle.

Danach stellst du den Wein in den Kühlschrank – denn kalte Luft ist weniger angriffslustig als warme. Schau, dass er möglichst vertikal steht, denn so wird der Luftkontakt minimiert. Ge nerell hält luftdicht verschlossener Weisswein länger als Rotwein, eine vollere Flasche länger als eine leerere und ein Wein mit mehr Volumenprozent länger als einer mit weniger . Wie lange er noch trinkbar ist , kommt auf den Wein drauf an. Die Faustregel lautet: Wenn du ihn nach drei Tagen noch nicht getrunken hast, verarbeitest du ihn besser weiter.