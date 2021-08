Kalifornien : 7-jähriger Bub stirbt nach Schwimmen im See an hirnfressender Amöbe

Plötzlich verschlechtert sich der gesundheitliche Zustand des kleinen David, nachdem er im nördlichen Kalifornien in einem See gebadet hatte. Erst zu spät wird klar, dass der Junge Symptome einer tödlichen Parasiteninfektion zeigt - er verstirbt im Spital.

Es ist eine Horrorvorstellung für alle Eltern: Das eigene Kind zeigt unerklärliche Symptome und verstirbt kurz darauf trotz ärztlicher Behandlung im Spital. So geschehen im kalifornischen Tehama County. Am 30. Juli wird David Pruitt in die Notaufnahme eingeliefert. Trotz lebenserhaltender Massnahmen stirbt der siebenjährige Junge bereits kurz darauf an den Folgen einer schweren Hirnschwellung.