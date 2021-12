Biel : 7-jähriger Knabe wird angefahren und muss schwer verletzt ins Spital

In Biel ist am Mittwoch ein Kind bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Junge wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der Unfallhergang wird untersucht.

In Biel wurde ein siebenjähriger Junge angefahren. (Symbolbild)

Auf der Juravorstadt in Biel ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Kind und einem Auto gekommen. Gemäss ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein Knabe im Bereich des Fussgängerstreifens die Strasse in Richtung Bubenberg-Strasse zu überqueren, als er aus noch zu klärenden Gründen von einem Auto erfasst wurde. Der siebenjährige Knabe wurde dabei schwer verletzt und durch ein umgehend ausgerücktes Ambulanzteam ins Spital gebracht, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden aufgenommen.