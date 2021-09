Nach Schlauchboot-Unfall : 7-jähriges Mädchen tot aus der Reuss geborgen

Letzte Woche ereignete sich in der Reuss ein Bootsunfall. Nun ist klar: Das Mädchen hat nicht überlebt.

Die Polizei stand nach einem Bootsunfall in Mülligen AG mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Das seit einem Bootsunfall vermisste Mädchen wurde am Samstag tot aus der Reuss geborgen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Die genauen Umstände, die zur Tragödie führten, sind noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen.