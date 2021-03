US-Staat Alabama : 7-jähriges Mädchen verkauft Limonade für eigene Hirn-OP

Liza Scott ist in den USA erfolgreich am Hirn operiert worden. Zuvor hat sie zusammen mit ihrer Familie Geld für die Behandlung gesammelt.

Um Geld für die OP zu sammeln, hat das Mädchen in der Familienbäckerei Limonade verkauft.

Bei der siebenjährigen Liza Scott aus dem US-Bundesstaat Alabama sind Fehlbildungen am Hirn festgestellt worden.

Ein Mädchen, das im US-Staat Alabama mit einem Limonadenstand Geld für seine Hirn-OP gesammelt hat, ist nach Angaben ihrer Mutter erfolgreich operiert worden. Die Operation im Boston Children’s Hospital sei gut gelaufen, teilte die Mutter der siebenjährigen Liza Scott, Elizabeth Scott, am Montag in einem Beitrag bei Facebook mit. Liza sei danach ansprechbar gewesen. In einer separaten Textnachricht schrieb die Mutter: «Gott ist gut!» Zusätzliche OPs sollen nötig sein. Wann sie stattfinden, war zunächst unklar.