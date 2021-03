Am Freitag kurz nach 16 Uhr fuhr ein italienischer Personenwagenlenker auf der Ofenbergstrasse H28c vom Grenzübergang La Drossa in Richtung Zernez. Oberhalb Zernez bei der Örtlichkeit Lavinar dal Sbruda fiel ein ungefähr sieben Kilo schwerer Stein vom Berghang auf die Frontscheibe, durchschlug diese und verletzte den Lenker am Kopf und am rechten Arm.