Verkehrslage über Pfingsten: 7 Kilometer Stau am Gotthard – über 1 Stunde Wartezeit

Wie kommt man am besten ohne Stau durch den Gotthard? «Wenn man am Samstag vor acht Uhr morgens durch den Gotthard gefahren ist, vermeidet man ziemlich sicher den Stau», sagt Chico Koch von Via Suisse. «Beim Zurückfahren können die, die am Sonntag vor neun Uhr morgens beim Gotthard sind, den Stau wohl am besten umgehen.»