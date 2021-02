Wer eine der ersten Mikrowellen haben wollte, musste eine grosse Küche besitzen. Das Gerät, welches der US-Ingenieur Percy Spencer 1946 zum ersten Mal in Betrieb nahm, trug nicht nur einen gefährlichen Namen (Radarherd), sondern hatte auch krasse Masse. Das Monstrum war fast zwei Meter hoch, 340 Kilo schwer und wurde im Betrieb so heiss, dass es eine Wasserkühlung brauchte.

Neun Jahre wurde am Radarherd getüftelt, bis er reif für die Serienproduktion war. Im Jahr 1954 kamen dann die ersten Mikrowellenherde auf den US-Markt und kosteten zwischen 2000 und 3000 Dollar. Mit den Jahren sanken die Preise rapide und die Mikrowelle trat ihren Siegeszug durch die Küchen der Welt an. Laut Wikipedia besassen 1997 über 95 Prozent aller amerikanischen Haushalte eine Mikrowelle. Trotz dieser vermeintlich hohen Akzeptanz, kursieren bis heute hartnäckige Gerüchte über gesundheitliche Risiken des Geräts.

Kann Essen in der Mikrowelle explodieren?

Luke Jernejcic on Unsplash

Ganz so schlimm sieht es zum Glück nicht aus, wenn dir ein Wienerli in der Mikrowelle explodiert.

Ja! Werden Würste, Kartoffeln, Eier oder Tomaten in der Mikrowelle erhitzt, dehnt sich die Flüssigkeit aus, kann aber wegen der geschlossenen Hülle nicht entweichen – was dazu führt, dass es irgendwann knallt. Aus diesem Grund sollte man auch niemals luftdicht verschlossene Gefässe in die Mikrowelle stellen, sondern immer den Deckel öffnen, damit der Dampf entweichen kann.