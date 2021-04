7 neue Gin-Cocktails, die du diesen Sommer schlürfen solltest

Dass sich Gin so hartnäckig hält, hat auch damit zu tun, dass immer mehr, immer bessere, immer spannendere Tonics auf den Markt kommen. Aber auch hier melden sich Expertinnen und Experten zu Wort und prophezeien ein baldiges Ende des bitteren Getränks. Bereits Ende 2019 sagte Markus Pichler, Europa-Manager von Fever-Tree (übrigens ein grosser Tonic-Brand!) in der österreichischen Zeitung «Kurier»: «Der grosse Hype um Tonic wird nächstes Jahr wohl ein Ende haben. Trends in unserer Zeit sind kurzlebig: Das Tonic ist gut etabliert, es werden die nächsten Getränke auf den Markt kommen.»