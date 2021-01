7 Putz-Mythen, die mehr schaden als nützen

Geheime Putztipps und Hausmittelchen für gängige Flecken haben wir alle schon gehört – viele davon sind aber lediglich Mythen. Und obwohl manche Hausmittel längst als unwirksam oder sogar als schädlich eingestuft werden, werden die Weisheiten noch immer verbreitet. Wir zeigen dir, welche sieben Putzmythen so gar nicht stimmen und wie du diese Oberflächen richtig putzt.

«Du musst deine Scheiben mit Zeitungspapier putzen»

«Holzoberflächen kann man mit Tee reinigen»

Besser: Am besten eignet sich für die Holzpflege eine Möbelpolitur aus dem Handel, wer unbedingt auf Hausmittelchen zurückgreifen möchte, sollte sich lieber an Olivenöl bedienen.

«Flecken auf dem Teppich muss man einweichen und wegrubbeln»

«Silberbesteck kann man mit Zahnpasta polieren»

Du kannst Silber aller Art mit Zahnpasta putzen, aber nicht zu häufig: Die Zahnpasta greift das Silber mehr an als normale Politur.

Besser: Eine klassische Silberpolitur. Oder du legst das Besteck in mindestens 60 Grad heisses Salzwasser, in ein Becken mit Alufolie. So wird das geschwärzte Silbersulfid wieder zu glänzendem Silber reduziert.