7 Reisetrends für das Jahr 2024

Ob es nächstes Jahr an unentdeckte Destinationen , die coolsten Viertel der Welt oder an Orte fürs kleine Budget geht – jetzt ist wieder Reisepläne schmieden angesagt. Eine Umfrage der Buchungsplattform Booking.com hat ergeben, dass der Wunsch nach einer Auszeit bei vielen stärker ist denn je und hat deshalb sieben Reisetrends für das Jahr 2024 ermittelt.

1. (Alter) Ego-Enthusiasten

Im Jahr 2024 werden sich Reisende lebendiger fühlen, indem sie in den Ferien ihr ganz persönliches, legendäres Alter Ego erschaffen. Mehr als ein Viertel (27 Prozent) der Schweizerinnen und Schweizer erfindet für Menschen, denen sie auf ihren Reisen begegnen, Geschichten über ihr wahres Leben. 56 Prozent haben das Gefühl, dass sie in den Ferien die beste Version ihrer selbst sowie in der Lage sind, Hemmungen abzulegen und neue Aspekte ihrer Persönlichkeit anzunehmen.