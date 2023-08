Fakten über Aquariumfische: Von Gedächtniswundern bis Weltraumabenteuern

Wusstest du, dass manche Fische sich im Spiegel erkennen und Goldfische gar nicht so vergesslich sind? Diese und weitere Fisch-Fakten liest du hier.

Aquariumfische sind das zweitbeliebteste Haustier der Schweizerinnen und Schweizer, gleich nach Katzen und sogar noch vor Hunden: So gibt es in der Schweiz 848’000 Aquariumfische. Die beliebtesten sind dabei Guppys, Platys, Neonsalmler, Panzerwelse, Schmetterlingsbuntbarsche und Sumatrabarben.

Goldfische gelten sogar als eines der ersten Haustiere aller Zeiten: Sie wurden schon vor mehr als 1000 Jahren in China gezüchtet. Natürlich gibt es bei den Fischen, die in einem Aquarium gehalten werden können, grosse Unterschiede. Wir haben für dich hier sieben Fakten über die verschiedenen Arten zusammengetragen.

Goldfische haben gar kein schlechtes Gedächtnis

Goldfische wurden lange in kleinen Aquarien gehalten, «weil sie sich nach einer Runde sowieso nicht mehr erinnern» – aber dieses Klischee ist falsch. Pexels/imsogabriel Stock

Lange hat sich das Vorurteil gehalten, dass Goldfische ein so schlechtes Gedächtnis haben, dass sie sich nur gerade drei Sekunden zurückerinnern können. Inzwischen weiss man, dass das so nicht stimmt – im Gegenteil. Goldfische haben sogar ein vergleichsweise gutes Gedächtnis, sie können sich beispielsweise bis zu fünf Monate lang an Gesichter erinnern. Andere Fischarten, wie beispielsweise Karpfen, meiden sogar mehrere Jahre einen Köder, nachdem sie einmal darauf hereingefallen sind.

Manche Fische können an der Luft atmen

Er kann auch an der Luft atmen: Der Siamesische Kampffisch (Betta splendens) hat ein sogenanntes Labyrinthorgan. IMAGO/ingimage

Betta-Fische, darunter der Siamesische Kampffisch, haben nicht nur Kiemen, sondern auch ein spezielles Organ, das es ihnen ermöglicht, an der Luft zu atmen: das Labyrinth. Die sogenannten Labyrinthfische (zu denen unter anderem auch der Paradiesfisch, der erste nach Europa eingeführte tropische Aquarienfisch, gehört) können so auch Gewässer besiedeln, die zu sauerstoffarm für andere Fische sind.

Fische waren bereits im Weltraum

Im Plastikbeutel befinden sich die beiden erwachsenen Zebra-Killifische, die später ins All fliegen werden. Nasa Images

Die Nasa hat zu Forschungszwecken bereits eine ganze Reihe von Tieren ins Weltall geschickt, darunter Hunde, Katzen, Affen, Mäuse und Insekten. Die ersten Fische im Weltraum waren Zebra-Killifische, deren Verhalten in der Schwerelosigkeit und bei der Fortpflanzung untersucht wurde: Zwei Erwachsene und 50 Eier wurden mit der Skylab-Mission ins All geschickt, 48 der Jungtiere schlüpften an Bord der Weltraumstation.

Der Putzerlippfisch erkennt sich selbst im Spiegel

Sich selbst im Spiegel erkennen zu können, gilt als entscheidender Punkt beim Definieren von tierischer Intelligenz. Er kann das: Der Putzerlippfisch. Flickr/Rickard Zerpe CC BY 2.0

Es gibt nicht viele Tiere, die sich selbst im Spiegel erkennen. Menschenaffen gehören dazu, Elefanten, Pferde, Delfine, Elstern – und der Putzerlippfisch. Und nicht nur das: Laut dem Team um Masanori Kohda von der Städtischen Universität Osaka erkennen sich die Fische auch auf Fotos selbst. Um das herauszufinden, wurden die Fische so markiert, dass sie die Markierung nur im Spiegel sehen konnten. Die Fische versuchten daraufhin, die Markierungen an sich selbst zu entfernen – genauso, wie wenn man ihnen ein Foto von sich selbst mit Markierung gezeigt hat. Auf Fotos von Artgenossen ohne Markierungen haben sie dagegen nicht so reagiert.

Labyrinthfische bauen Nester aus Luftblasen

Sieht ein bisschen aus wie Schaum, sind aber Luftblasen, die ein Nest für Eier bilden. Wikipedia/Dunkelfalke CC BY 2.0

Manche Fische, darunter viele der Labyrinthfische, aber auch Welsartige, bauen zur Fortpflanzungszeit ein Nest aus Luftblasen: Dafür produzieren die Männchen Luftblasen, die mit einem Sekret umhüllt sind und an die Oberfläche steigen. Darin werden die befruchteten Eier gesammelt, die durch den Fettgehalt nach oben steigen. Die Fische beschützen sie dann dort, bis sie schlüpfen. Dieses Phänomen gibt es auch bei Insekten und Amphibien.

Piranhas dürfen in der Schweiz gehalten werden

Piranhas sind weniger gefährlich als ihr Ruf. So darf man sie in der Schweiz gar in Aquarien halten. Wikipedia/H. Zell CC BY-SA 3.0

Piranhas haben den Ruf, gefährliche Fleischfresser zu sein, die alles in Sekunden kahl fressen. In Wirklichkeit sind sie jedoch meist Aasfresser und ernähren sich hauptsächlich von Früchten, Pflanzen, Insekten und kleinen Fischen. Und: In der Schweiz ist es erlaubt, rote Piranhas zu halten – sie brauchen aber mindestens 100 Liter Wasser pro Fisch, je mehr, desto besser. Da sie auch in Gruppen von sieben bis neun Tieren gehalten werden sollen, brauchst du ein Aquarium mit mindestens 700, besser 1000 Litern Fassungsvermögen. Und aufgepasst: Bei guter Pflege können diese Fische 20 bis 30 Jahre alt werden.

Der Amazonenkärpfling klont sich selbst

Alle Exemplare dieser Fischart sind weiblich – und Klone ihrer Mütter. Der Amazonenkärpfling pflanzt sich durch Parthenogenese fort. Manfred Schartl

Es gibt einen Fisch, der sich durch sogenannte «Jungfernzeugung» (Parthenogenese) vermehrt: Das bedeutet, dass die Nachkommen direkte Klone der Mutter sind. Ganz auf Sex verzichten können die ausschliesslich weiblichen Amazonenkärpflinge aber nicht: Sie müssen sich mit Männchen von verwandten Arten paaren, weil erst deren Sperma der Eizelle das Signal zum Teilen gibt. Danach bleibt vom männlichen Erbgut aber nichts übrig.