Schweiz: 7 Tage Hammerwetter und über 30 Grad – der Sommer ist zurück

1 / 4 Der Sommer kommt zurück und bringt Temperaturen von 26 bis 29 Grad mit sich. 20min/Celia Nogler Es muss jedoch mit vereinzelten Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. 20min/Simon Glauser Es ist wieder Bade-, Wander- und Grillwetter angesagt für nächste Woche. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts

Ein Hochdruckgebiet über Spanien und Portugal beschert uns die nächsten sieben Tage Temperaturen bis zu 30 Grad. Am Wochenende darauf soll das Thermometer in der Schweiz sogar teilweise über 30 Grad steigen. In der Nacht auf den Montag erwartet uns laut Geraldine Zollinger von Meteonews Schweiz noch eine Kaltfront, weshalb es am Montagmorgen vor allem Richtung Alpen noch zu Regengüssen kommt.

Aber bereits am Nachmittag kehre die Sonne zurück. «Der Dienstag bringt trockenes und sonniges Wetter. Sommerlich warm bleibt es auch am Mittwoch», so Zollinger. Am Mittwoch steigt das Schauer- und Gewitterrisiko allerdings an.

Auch am Donnerstag dürfen wir uns auf schönes Wetter freuen. Lediglich in der zweiten Tageshälfte könne es zu lokalen Regenfällen und Gewittern kommen. «Am Freitag und Samstag wird es dann hochsommerlich warm. Die Temperaturen steigen dann auf teilweise über 30 Grad», so Zollinger.

In den Nächten kühlt es laut der Meteorologin aber jeweils ab. «Ich rate daher, am Morgen jeweils gut durchzulüften.» Auch sei es wichtig, tagsüber genügend zu trinken und sich jeweils gut einzucremen. «In der Mittagssonne muss man aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Wir haben zurzeit den höchsten UV-Index», sagt Zollinger.