1. Sei ehrlich mit dir

Du möchtest so cool wie möglich erscheinen und darum dir und deiner Partnerin oder deinem Partner gegenüber nicht eingestehen, dass du eigentlich (noch) sauer bist? Damit du den Ärger überhaupt loslassen kannst, ist es wichtig, dass du dir als erstes eingestehst, was du fühlst. Es kann helfen, wenn du zum Beispiel laut heraus sagst, dass du gerade wütend bist. Wenn du jemand bist, der den Menschen gerne schnell vergibt und einfach weitermachen möchte, kannst du dir auch vorstellen, was du einer Freundin oder einem Freund in derselben Situation raten würdest. Es ist nämlich vollkommen okay, wütend zu sein.