METERMAGAZIN - 7 Wohnaccessoires in der Trendfarbe Puderpink

Grund dafür war die Angst vor der Pest, denn die Erreger verbreiteten sich hauptsächlich über das Wasser. Nun, gut zu wissen, dass wir dieses Zeitalter nicht nur aus hygienischer Sicht hinter uns lassen konnten. Was geblieben ist, ist die Faszination zur Farbe Puderpink. Während die Farbe noch heute oft als Kleinmädchenfarbe stigmatisiert wird, versuchte «Millenial Pink» ihr eine gänzlich neue Bewertung zu geben und steht für eine genderfluide Generation. Auch im Designbereich erfreute sich die Farbe einer neuen Beliebtheit, man denke an das Restaurant «The Sketch» in London, dessen Interieur nicht nur in den sozialen Medien einen regelrechten Hype auslöste.