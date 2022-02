Einrichtungsideen – 7 Wohntrends, die nie langweilig werden

Verschiedene Texturen mischen

Naturstein

Dieser Trend hält sich nicht nur aus optischen Gründen. Naturstein, also zum Beispiel Granit, Schiefer und Marmor, ist nicht nur schön und hält ewig, er gilt auch als besonders kratzfest und – gerade in der Küche wichtig – hitzebeständig. Einziger Nachteil: Die Steine sind anfällig für Säure, müssen also mit Putzmitteln für Naturstein gereinigt werden. Dafür machen sie aber jeden Raum, in dem sie eingesetzt werden, edler.

Tapeten

Überrascht? Tapeten haben für viele, die damit aufgewachsen sind, einen eher altmodischen Vibe. Gerade für die jüngere Generation gilt das aber nicht – und Tapeten sind in den vergangenen Jahren sehr viel einfacher und mieterfreundlicher geworden. Musste man früher eine Fachperson engagieren, kann man heute Tapeten in Aberhunderten von ausgefallenen Mustern (oder sogar mit eigenen Drucken) bestellen und einfach selbst anbringen.

Offene Küchen mit Esszimmer

Die Zeiten, in denen Köche und Köchinnen alleine in der Küche gewerkelt haben, sind vorbei: Heute kocht man am liebsten in Gesellschaft. Deswegen werden auch die offenen Küchen so schnell nicht mehr weggehen: So können der oder die Kochende mit den anderen Bewohnern und Bewohnerinnen reden, Gäste unterhalten und die Wege von der Herdplatte zum Esstisch sind erst noch kürzer. Zu diesem Trend gehören auch Kücheninseln, die immer mehr im Kommen sind.