Toxische Freundschaft: 7 Warnsignale, dass deine Freundschaft nichts wert ist

1. Die Beziehung ist einseitig

Gute Freundschaft ist das gegenseitige Verhältnis von Geben und Nehmen. Das schafft eine Verbindung und Vertrauen. Wenn hingegen nur eine Person Effort in die Freundschaft steckt und immer da ist, während die andere sich nicht bemüht, bei Konversationen richtig zuzuhören oder auch mal Kompromisse zu machen, um sich zu sehen, fühlt sich die Beziehung einseitig an. Ein «mehr Nehmen als Geben» findet sich insbesondere bei Menschen, die gerne im Mittelpunkt stehen wollen, die egoistisch und wenig empathisch, dafür aber oftmals manipulativ sind.

2. Du fühlst dich unwohl, wenn du um die Person bist

3. Ihr habt keine gemeinsamen Pläne

4. Die Person freut sich nicht über deine Erfolge

5. Eure Kommunikation ist angespannt

Keine Freundschaft ist frei von Konflikten und Diskussionen. Im Gegenteil: Wenn zwei Menschen sich mögen, sollten auch schwierige Themen offen und ehrlich angesprochen werden können. Fühlen sich diese Gespräche immer sehr harzig an, enden sie permanent in Missverständnissen oder sogar Streit, ist das ein Anzeichen dafür, dass ihr vielleicht einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge seid. Fast noch schlimmer übrigens ist es, wenn die andere Person ständig abblockt und sich überhaupt nicht erst auf eine Konfrontation einlassen will.

6. Du vertraust der Person nicht zu 100 Prozent

7. Die Person will deine Perspektive nicht kennen

In einer wertvollen, echten Freundschaft solltest du ohne Angst zu deinen Gefühlen stehen können. Wenn du verletzt bist, sollte die andere Person zuhören und dich ernst nehmen. Das tut sie allerdings nur, wenn sie a) ehrlich an dir und deinem Wohlbefinden interessiert ist und b) nicht zu egozentrisch ist, um auch andere Bedürfnisse als ihre eigenen zu registrieren. In ungesunden Freundschaften wirst du für deine Schwächen oder Gefühle belächelt («Bist du jetzt wirklich schon wieder beleidigt?»), ständig abgeblockt («Ich bin unterwegs und hab keine Zeit zum Reden»), oder sogar angegriffen («Du bist einfach ein schwacher Mensch, das ist nicht mein Problem»). Kennst du solche Muster? Dann such dir eine andere Freundschaft aus, die deine Zeit und Liebe mehr wert ist.