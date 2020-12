Eine Person wurde leicht verletzt. Am Haus entstand Schaden in der Höhe von mehreren 100’000 Franken.

Das denkmalgeschützte Haus in Ennetmoos NW in Flammen.

In Ennetmoos SZ hat in der Nacht auf Sonntag ein denkmalgeschütztes Haus gebrannt.

Am Samstag eine halbe Stunde vor Mitternacht ging der Alarm bei der Kantonspolizei Nidwalden ein: In Ennetmoos NW im Gebiet Tal stand ein Wohnhaus in Flanmen. Drei im Haus anwesende Personen konnten sich gemäss Nidwaldner Kantonspolizei selbstständig ins Freie begeben. Eine Hausbewohnerin musste durch die Feuerwehr evakuiert werden. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.

Die Feuerwehr konnte den Brand mit rund 70 Einsatzkräften unter Kontrolle bringen und löschen.

Am denkmalgeschützten Haus entstand ein Sachschaden von mehreren 100’000 Franken.