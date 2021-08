Zillis GR - 70-Jähriger gerät auf Gegenspur und verursacht Frontalkollision in Tunnel

Andhausen, 08.08.2021: Ein 25-jähriger Mann geriet kurz nach Mitternacht mit seinem Auto auf die Geleise und blieb dort stecken. Das Auto wurde von einem Zug erfasst. Der Zugführer konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Auto und an den Bahnanlagen beträgt mehrere Zehntausend Franken. Ein Atemalkoholtest beim 25-Jährigen fiel positiv aus; der Fahrausweis wurde ihm abgenommen.

Um 12.29 Uhr am Samstagnachmittag ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, dass es in Zillis GR, auf der Nordspur der A13, im Tunnel Wegerhaus, zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Auf der Fahrt von Sufers in Richtung Thusis geriet ein 70-jähriger Lenker mit seinem Auto auf die Gegenspur. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem in Richtung Süden fahrenden VW Golf frontal. Der 67-jährige Lenker und dessen 64-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges mussten durch die Feuerwehr Schams und Strassenrettung Thusis aus ihrem Fahrzeug geborgen werden, wie die Kantonspolizei Graubünden in einem Mediencommuniqué mitteilte.