Kanton Thurgau – 70 Prozent der Covid-Testbetriebe weisen kritische Mängel auf

Seit der Bundesrat die Zertifikatspflicht für viele Aktivitäten eingeführt hat, wurden viele Testzentren aus dem Boden gestampft, teils auch notdürftig. So geschah es auch im Kanton Thurgau. Dort wurden nun alle bekannten Zentren visitiert, wie Gesundheitsdirektor Urs Martin am Mittwoch im Grossen Rat mitteilte. Darunter auch eine in der Shisha-Szene.