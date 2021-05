Chinesischer Corona-Impfstoff Sinopharm - 70 Prozent sind geimpft – trotzdem grassiert das Virus auf den Seychellen

Die chinesische Regierung hat den eigenen Impfstoff in der ganzen Welt stark vermarktet. 56 Staaten haben bislang bestellt. Darunter auch Bangladesch.

Auf den Seychellen steigen seit Anfang Mai 2021 die Corona-Infektionszahlen rapide an.

Auf den Seychellen steigen die Infektionszahlen zurzeit rapide an.

Eigentlich sollte auf den Seychellen wieder der Alltag eingekehrt sein, denn über 70 Prozent der knapp 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner des Inselstaates sind bereits mindestens einmal geimpft, 60 Prozent gar vollständig. Damit gehört der Kleinstaat zu den absoluten Spitzenreitern weltweit. Doch nun meldet die «New York Times», dass das Land im Indischen Ozean mit steigenden Infektionszahlen kämpft. Auf der Webseite Our World in Data wird eine 7-Tage-Inzidenz von über 250 angezeigt. Die Lage ist so ernst, dass die Regierung vor kurzem wieder einen Lockdown verhängte.