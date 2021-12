Deza-Mitarbeitende : «70 Prozent von uns leben immer noch in einem Asylheim»

Vor wenigen Monaten übernahmen die Taliban die Macht in Afghanistan. Die Schweiz evakuierte unzählige Afghaninnen und Afghanen. Diese fühlen sich nun im Stich gelassen.

Insgesamt wurden 218 Personen mit einem afghanischen Pass in die Schweiz geholt, 36 davon arbeiteten für das Deza (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit) in Afghanistan, die restlichen sind Familienangehörige. Aber auch sechs eigene Staatsbürger holt die Schweiz zurück.

Die 218 evakuierten Personen wurden bei ihrer Ankunft in der Schweiz auf verschiedene Bundesasylzentren verteilt. Und viele davon sind immer noch in diesen Zentren. Der Betroffene dazu: «Etwa 70 Prozent von uns leben immer noch in einem Asylheim.» Mit seiner siebenköpfigen Familie lebt er in zwei Zimmern. Eine eigene Wohnung werde erst im Januar erlaubt.

Wer ist zuständig, der Bund oder die Kantone?

In einem Brief der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit an die ehemaligen Mitarbeitenden steht: «Mit dem Wechsel von den Bundesasylzentren in die Kantone sind diese nun verantwortlich für sie.» Für die Unterstützung im Alltag seien nun die Kantone zuständig, heisst es weiter. Reicht es also, was das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten für die Afghaninnen und Afghanen tut?