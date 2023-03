Zalando: So umweltfreundlich ist das Retourengeschäft wirklich

Zalando liegt es am Herzen, nachhaltig und «grün» zu sein.

Zalando hat den Online-Modehandel revolutioniert. Das Shopping läuft besonderes sorglos ab – passt dem Kunden ein eingekaufter Artikel nicht, kann er diesen ganz einfach und kostenlos zurückschicken. Und von dieser Möglichkeit wird reger Gebrauch gemacht, denn die Hälfte der Pakete wird retourniert. Das 2008 in Berlin gegründete Unternehmen wirbt derweil damit, dass dabei alles besonders grün ablaufe. Sage und schreibe 97 Prozent der retournierten Artikel werden von Zalando selbst wiederverkauft, so die Modeplattform.

Journalistinnen und Journalisten der «Zeit» gingen dem grünen Versprechen auf den Grund. Unterstützung erhielten sie dabei vom Investigativ-Format Vollbild des deutschen Fernsehsenders Südwestrundfunk sowie dem Onlinemagazin «Flip». Zusätzliche half ihnen das Investigativ-Team von Greenpeace : Dieses stellte ihnen sogenannte Tracker zur Verfügung, mithilfe derer der Weg zurückgeschickter Artikel aus der Ferne verfolgt werden konnte. Greenpeace sei darüber hinaus nicht in die Recherchen eingebunden gewesen, betont das Team.

Nicht eindeutig zu beantworten blieb die Frage, wie Zalando mit verschmutzter oder defekter Retourenware verfährt. Der Händler behauptet, dass weniger als 0,05 Prozent der zurückgeschickten Artikel vernichtet werden. Arbeiterinnen und Arbeiter im polnischen Gradno, in welchem der Grossteil der Retouren zunächst landet, berichten jedoch von einem grossen Kleiderschredder im hinteren Teil der Sortierhalle. In Deutschland ist das Vernichten von Neuware verboten, nicht jedoch in Polen.