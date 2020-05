Aktualisiert 14.05.2020 07:32

Nach Massenprotesten

72 Ansteckungen nach Corona-Demonstration in den USA

In Wisconsin sind 72 Personen an Corona erkrankt, nachdem sie an einer grossen Kundgebung teilgenommen hatten. Sie könnten sich an einer Demonstration im April angesteckt haben.

von Reto Heimann

Darum gehts Teilnehmer einer Demonstration haben sich mit dem Coronavirus angesteckt.

In der Demo ging es um die Ausgangssperre.

Im US-Bundesstaat Wisconsin haben sich 72 Personen mit dem Coronavirus angesteckt, nachdem sie nach Eigenaussagen an einer Massenveranstaltung teilgenommen hatten. Das schreibt die amerikanische Zeitung «The Progressive» gestützt auf Informationen der Gesundheitsbehörde von Wisconsin.

In Wisconsin hatte am 24. April eine grosse Demonstration gegen die über den Bundesstaat verhängte Ausgangssperre stattgefunden. Die Demonstration war nicht bewilligt worden. Sie zog etwa 1500 Personen an, wovon mutmasslich nur ein Drittel eine Maske trug.