Giornico TI : 72-Jähriger verunfallt mit seinem Rasenmäher und verletzt sich schwer

Bei Gartenarbeiten hat sich ein 72-jähriger Mann offenbar mit seinem Rasenmäher überschlagen und ist mehr als ein Meter in die Tiefe gestürzt. Er verletzte sich dabei schwer.

Der Mann ist offenbar mit seinem Rasenmäher beim Erledigen von Gartenarbeiten in die Tiefe gestürzt. (Archivbild)

Wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte, hat sich am Freitagnachmittag in Giornico TI ein 72-jähriger Schweizer nach aktuellen Rekonstruktionen mit seinem Rasenmäher überschlagen. Aus bisher noch unbekannten Gründen soll das Fahrzeug in der Nähe einer Steinmauer aus einer Höhe von eineinhalb Metern auf die darunter liegende Strasse gestürzt sein.