Es kommt zur Volksabstimmung : 72 Parlamentarier gegen Förderung der Medien – Referendum eingereicht

Ein überparteiliches Komitee tritt gegen die geplante Medienförderung an. Es hat heute das Referendum gegen das «Massnahmenpaket zugunsten der Medien» eingereicht.

Das Referendum gegen das «Massnahmenpaket zugunsten der Medien» ist mit über 110'000 Unterschriften zustande gekommen, wie ein «überparteiliches Parlamentarier-Komitee» mitteilt. Breite Kreise der Bevölkerung würden nicht verstehen, warum man private Medienfirmen subventionieren und so ihre Unabhängigkeit gefährden sollte, heisst es in der Mitteilung. Ob das wirklich so ist, wird sich am 13. Februar 2022 herausstellen: Der Bundesrat hat die Volksabstimmung provisorisch auf dieses Datum angesetzt.