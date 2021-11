73-jährige Rentnerin mit vier Kilogramm Kokain am Flughafen Zürich erwischt

Die Frau kam von São Paulo her und wollte via Zürich und Düsseldorf nach Amsterdam reisen. 08.11.2021

Bei einer Polizeikontrolle am Flughafen Zürich stellte sich heraus, dass eine 73-Jährige als Drogenkurierin unterwegs war.

Die Kantonspolizei Zürich konnte am Montag bei einer 73-jährigen Frau rund vier Kilogramm Kokain am Flughafen Zürich sicherstellen. Die Deutsche reiste von São Paulo herkommend über Zürich und wollte danach via Düsseldorf weiter nach Amsterdam reisen.