Fischingen TG – 73-jähriger E-Bike-Fahrer verstirbt nach Sturz

In Fischingen im Kanton Thurgau ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Unfall mit einem E-Bike gekommen.

Wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstagmorgen meldet, ist am Freitagnachmittag ein 73-jähriger Schweizer kurz nach 15.30 Uhr in Fischingen TG tödlich verunfallt. Der Mann war auf der Murgstrasse in Richtung Dorfzentrum unterwegs. Nach einer Linkskurve verlor er aus noch ungeklärten Gründen ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte auf die Strasse. Der Verunfallte verstarb trotz Reanimationsmassnahmen eines zufällig anwesenden Arztes, des Rettungsdienstes und einer Rega-Besatzung noch auf der Unfallstelle.