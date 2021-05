Grosser Sachschaden - 73-Jähriger prallt mit seinem Aston Martin zwei Mal in die Mittelleitplanke

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, bevor der Feierabendverkehr begann, auf der Autobahn A1 bei Kölliken AG.

Die Kantonspolizei Aargau schreibt, dass am Aston Martin und an der Autobahnleitplanke ein hoher Sachschaden entstanden ist.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 16 Uhr, kurz bevor der Feierabendverkehr begann, auf der Autobahn A1. Ein 73-jähriger Automobilist war mit seinem Aston Martin in Richtung Zürich unterwegs, als er auf der Höhe von Kölliken AG die Herrschaft über seinen Wagen verlor. In der Folge prallte der Mann mit seinem Wagen zwei Mal gegen die Mittelleitplanke und kam schlussendlich auf dem Überholstreifen zum Stillstand.