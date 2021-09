Überlastung der Intensivstationen in den USA : 73-Jähriger stirbt an Herzinfarkt, nachdem er von 43 Spitälern abgewiesen wurde

Weil im US-Bundesstaat Alabama die Intensivstationen voll mit Covid-Patienten sind, musste sich ein Mann 320 Kilometer von seinem Wohnort entfernt behandeln lassen. Und starb.

Nachdem ein Mann einen Herzinfarkt erlitt, starb er rund 320 Kilometer entfernt von seinem Wohnort in Cullman im US-Bundesstaat Alabama. Zuvor hatten ihn rund 43 Spitäler wegen vollen Covid-Stationen abgewiesen. Dies berichtet die US-Zeitung «Cullman Times». Der Antiquitätenhändler hatte am 23. August einen Herzstillstand erlitten und starb am 1. September in einem Spital in Mississippi – nur drei Tage vor seinem 74. Geburtstag.