Sarganserland – 73-Jähriger wegen Rassendiskriminierung verurteilt

Mit diesem Wagen wollte ein Sarganserländer Ende Februar 2020 am Fasnachtsumzug in Wangs SG teilnehmen.

An der Fasnacht 2020 in Wangs SG sorgte ein Fasnachtswagen mit der Aufschrift «Wie viele ‹N****› brauchen wir in St. Gallen?» für Aufsehen.

An der Fasnacht 2020 nahm ein heute 73-Jähriger mit einem Wagen an einem Umzug teil, der zuvor mit einem rassistischen Wort bemalt worden war. «Wie viele ‹N****› brauchen wir in St. Gallen?», stand auf dem blauen Fasnachtswagen, der vor dem Umzug von Wangs SG auf einem Gelände stand. Es handelte sich um einen Verweis auf die Kantonsratswahlen. Das Sujet kam bei den Veranstaltern gar nicht gut an. Der Sarganserländer Fasnächtler durfte mit seinem Wagen erst am Umzug teilnehmen, nachdem er das umstrittene Wort abgedeckt hatte. Trotzdem war dieses zuvor zu sehen gewesen. Deswegen stand der Mann am Mittwoch vor Gericht.