Flughafen München

74-Jährige reist mit den Knochen ihres Ehemannes im Gepäck

Eine Armenierin wollte die Gebeine ihres Ehemannes von Griechenland in die Heimat überführen. Beim Zwischenstopp am Fughafen München wurde sie jedoch von den Behörden angehalten.

Daher durfte die Frau ihre Reise in den Kaukasus fortsetzen, zusammen mit den sterblichen Überresten.

Mit dem Skelett ihres verstorbenen Ehemannes im Gepäck ist eine 74-jährige Armenierin am Münchner Flughafen gestoppt worden. (Im Bild: Ein Röntgenbild von einer Holzkiste mit den Gebeinen von ihrem Mann).

Bei einer Kontrolle am Flughafen München entdeckte der Zoll die Gebeine mit Hilfe eines Röntgenbildes.

Mit dem Skelett ihres verstorbenen Ehemannes im Gepäck ist eine 74-jährige Armenierin am Münchner Flughafen gestoppt worden. Die Kontrolleure hatten die menschlichen Knochen in einer Holzkiste entdeckt, wie die deutsche Bundespolizei am Dienstag mitteilte.