Vor Sofia-Spiel: 74 Schüsse und 2 Treffer – die Tor-Flaute des FCB wird immer dramatischer

Darum gehts Beim FC Basel läuft es derzeit nicht rund.

Die Basler schiessen in der bisherigen Saison viel zu wenig Tore.

Dabei hat Rotblau zwölf Offensivkräfte im Kader.

Die Euphorie war am letzten Donnerstag riesig. Das Joggeli bebte, die Fans feierten die FCB-Spieler lautstark, nachdem diese gegen Bröndby IF in einem packenden Penalty-Krimi in der Conference-League-Quali gewonnen hatten. Doch lange hielt sie nicht, diese Euphorie. Die Ernüchterung kam bereits am Sonntag, als Rotblau für seinen Chancenwucher bestraft wurde und am Ende 0:2 gegen Lugano verlor. So warten die Basler auch nach vier Liga-Partien weiter auf den ersten Sieg – und auf den «Ketchup-Effekt», von dem Trainer Alex Frei nach dem Remis gegen YB sprach.

Dieser ist auch dringend notwendig. Denn Chancen auf Tore und somit auch Vollerfolge hat der FC Basel sehr viele – das zeigen die Statistiken. Gegen Lugano verzeichneten die Basler 26 Schüsse – alle ohne Erfolg. Gegen YB versuchte es der FCB zwölfmal erfolglos. Im Spiel gegen Servette schoss Rotblau 21 Mal, Dan Ndoye traf immerhin kurz vor der Pause zur Führung. Im ersten Liga-Spiel gegen Winterthur verzeichneten die Buchhalter 15 Basler Schüsse (ein Tor). Insgesamt also: 74 Schüsse und zwei Tore – eine Horror-Statistik! Das fahrlässige Umgehen mit den Chancen ist auch in der Super-League-Tabelle sichtbar. Die Basler liegen nur auf Platz 6 mit drei Punkten.

In der Conference-League-Quali läuft es für das Team von Alex Frei ein ganz wenig besser in Sachen Torgefahr. In vier Quali-Spielen traf Rotblau fünfmal ins Netz. Aber auch hier: Es hätten sehr viel mehr Tore sein können. In allen vier Partien zusammen gaben die Basler 74 Schüsse ab. Heisst: In der Liga und europäisch verzeichnete der FCB in gleich vielen Partien die gleiche Anzahl Schüsse – mit einem Unterschied: Gegen Bröndby und Co. gab es einen Treffer mehr.

Dieser Wahnsinn erstaunt. So steht beim FCB seit dieser Saison einer an der Seitenlinie, der sich in Sachen Torschiessen auskennt. 108 Mal in 167 Partien netzte Alex Frei als Spieler für Rotblau ein. Nach dem YB-Spiel meinte der Coach: «Es kann nicht wahr sein, dass wir so viel Aufwand betreiben und der Ball einfach nie reingeht.» Aber nicht nur wegen Ex-Torjäger Frei verwundert der Chancenwucher. So sind im Basel-Kader mittlerweile zwölf Offensivkräfte zu finden. Andi Zeqiri, Jean-Kévin Augustin, Zeki Amdouni, Dan Ndoye – um nur ein paar zu nennen – und neuerdings auch Sturmtalent Bradley Fink.

Am Donnerstag gegen Sofia

Frei hat also die Qual der Wahl im Sturm. Auf wen setzt er? Klar ist: Der FCB will die Last des Torjäger-Daseins auf mehrere Schultern verteilen. Vor einem Jahr hatte Rotblau noch Arthur Cabral, der die Liga kurz und klein schoss. Ein solches Kaliber fehlt respektive hat sich noch kein Spieler zu einem solchen entwickelt.

Aber wer weiss, vielleicht gibt auch eine kuriose Tatsache Hoffnung. Vor elf Jahren hiess der Trainer Fink (Thorsten Fink) und im Sturm spielte Frei (Alex Frei). Nun sind die Rollen in Sachen Namen vertauscht. An der Seitenlinie steht Frei und im Angriff Fink (Bradley Fink). Damals brachten die beiden Namen Rotblau mit mehreren Titeln und dem CL-Achtelfinal viel Erfolg.

So weit ist der FC Basel derzeit nicht. Erstmals steht am Donnerstagabend (ab 19 Uhr, live bei uns im Ticker) die Playoff-Partie für die Conference League gegen ZSKA Sofia an. Vielleicht nutzen die Basler ja dann ihre Chancen und der von Frei angesprochene «Ketchup-Effekt» tritt ein.