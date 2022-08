Premier League: 75-Millionen-Stürmer Nunez rettet Liverpool – nur 2:2 gegen Fulham

Fulham – Liverpool 2:2

Reds-Neuzugang Darwin Nunez wurde nach der Pause eingewechselt und machte in der in 64. Minute per Hacke den Ausgleich. Ein umstrittener und hart gepfiffener Penalty in der 72. Minute versenkte wiederum Mitrovic souverän. Eine Flanke von rechts kam zu Nunez, dessen missratene Ballannahme zur Vorlage für Mo Salah wurde – und der Ex-Basler traf zum 2:2 Endstand.