Seit Montag verschwunden

77-Jähriger in Wettingen AG vermisst

Seit Montag wird in Wettingen AG ein 77-jähriger Mann vermisst. Franz Schneider wurde zuletzt am Montag, 22. Juni 2020 um die Mittagszeit an seinem Wohnort gesehen und gilt seither als vermisst. Der derzeitige Aufenthaltsort konnte bisher nicht ermittelt werden. Bisherige Suchmassnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Der Grund seines Verschwindens ist unbekannt.