Swiss: 78,4 Millionen Franken im ersten Quartal

Die Swiss hat im saisonal schwachen ersten Quartal ein ausserordentlich starkes Ergebnis verbucht, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. In den ersten drei Monaten erwirtschaftete sie ein operatives Ergebnis von 78,4 Millionen Franken. Im ersten Quartal 2022 erwirtschaftete sie noch 47,4 Millionen Franken. Die operativen Erträge lagen im Zeitraum Januar bis März bei 1,1 Milliarden Franken, was einem Anstieg von rund 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.