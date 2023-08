Schmugglerin in Argentinien mit 78 Kokain-Kapseln im Körper

Die 20-Jährige wurde nach der Kontrolle in ein Spital gebracht. Dort wurde sie in Isolationshaft gehalten, bis sie die Ware in ihrem Verdauungstrakt ausschied.

Es stellte sich heraus, dass sie Kokain-Kapseln in ihrem Magen und in ihrer Vagina hatte.

Eine 20-Jährige wurde am internationalen Flughafen von Buenos Aires in Argentinien festgenommen, nachdem Flughafenbehörden entdeckten, dass die Frau versuchte, Drogen nach Europa zu schmuggeln. Insgesamt 78 Kapseln voller Kokain fanden die Ermittler und Ermittlerinnen in ihrem Körper: 67 steckten im Magen, elf weitere hatte die Frau in ihre Vagina eingeführt.