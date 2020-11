US-Präsidentschaftswahl : 79 Prozent der Amerikaner erkennen Biden als Wahlsieger an

Im Gegensatz zu Amtsinhaber Donald Trump ist für eine Mehrheit der US-Bürger gemäss einer Umfrage klar, dass Joe Biden ihr nächster Präsident ist.

Eine Mehrheit der US-Amerikaner sieht in ihm den Wahlsieger: Der gewählte US-Präsident Joe Biden. (9. November 2020)

Eine Reuters/Ipsos-Meinungsumfrage ergab am Dienstag, dass 79 Prozent der Wähler in den USA glauben, dass Biden die Präsidentschaftswahl am 3. November für sich entschieden habe.